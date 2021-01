Festival di Sanremo 2021, famosa attrice conduttrice per una sera: ecco di chi si tratta (Di sabato 23 gennaio 2021) Si sta via via componendo la parterre di ospiti che presenzieranno al Festival di Sanremo, la cui realizzazione è però appesa ad un filo a causa di alcuni probemi connessi con il budget e gli sponsor. Com’è noto, Amadeus ha deciso di farsi accompagnare nella conduzione delle cinque serate da altrettante donne, provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Una delle co-conduttrici sarà Elodie, ma un altro nome davvero curioso è spuntato sul web ed è stato poi confermato dallo stesso Amadeus; si tratta di un’attrice molto famosa che ha recitato in film di successo come L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e nella altrettanto di successo serie tv statunitense The Undoing: stiamo parlando di Matilda De Angelis, sulla quale Amadeus si è così orgogliosamente ... Leggi su trendit (Di sabato 23 gennaio 2021) Si sta via via componendo la parterre di ospiti che presenzieranno aldi, la cui realizzazione è però appesa ad un filo a causa di alcuni probemi connessi con il budget e gli sponsor. Com’è noto, Amadeus ha deciso di farsi accompagnare nella conduzione delle cinquete da altrettante donne, provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Una delle co-conduttrici sarà Elodie, ma un altro nome davvero curioso è spuntato sul web ed è stato poi confermato dallo stesso Amadeus; sidi un’moltoche ha recitato in film di successo come L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e nella altrettanto di successo serie tv statunitense The Undoing: stiamo parlando di Matilda De Angelis, sulla quale Amadeus si è così orgogliosamente ...

chetempochefa : Questa domenica a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus ?? Vi aspet… - GDS_it : #ErmalMeta ai microfoni di Rgs:; è in cerca di una direzione Intanto se ne va al Festival di Sanremo… - IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Dopo il Prefetto di Imperia, anche Il Comitato tecnico Scientifico contro Amadeus che insiste con idee folli, tipo nave Qua… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ???? #Amadeus al Corriere della Sera, il Festival di #Sanremo a marzo, con il pubblico e in sicurezza, altrimenti ne riparliamo… -