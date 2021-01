Fedele: “Per il Napoli arrivare 4°è una grande impresa. Bisogna tifare Milan contro l’Atalanta (Di sabato 23 gennaio 2021) Fedele pensa che per il Napoli arrivare al quarto posto è una grande impresa. Adesso Bisogna tifare Milan contro l'Atalanta che è l'antagonista. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 23 gennaio 2021)pensa che per ilal quarto posto è una. Adessol'Atalanta che è l'antagonista. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NicoBobo2 : RT @Haivisto1: Il più bel percorso di tutto il GF? Outing, effusioni saffiche da fidanzata, ha parlato male del fidanzato per 4 mesi, ha de… - Brujas4Dayane : RT @Haivisto1: Il più bel percorso di tutto il GF? Outing, effusioni saffiche da fidanzata, ha parlato male del fidanzato per 4 mesi, ha de… - VeronaFedele : Tra Ascoli e Chievo un inutile pareggio per 0-0 / Sport / Home - Verona Fedele - Hcomehorror : RT @Haivisto1: Il più bel percorso di tutto il GF? Outing, effusioni saffiche da fidanzata, ha parlato male del fidanzato per 4 mesi, ha de… - Haivisto1 : Il più bel percorso di tutto il GF? Outing, effusioni saffiche da fidanzata, ha parlato male del fidanzato per 4 me… -