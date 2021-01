FBI 2 e Blue Bloods 10 tra questioni personali e omicidi | anticipazioni episodi 30 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Siamo ormai in dirittura di arrivo di questo mese dima la programmazione di FBI 2 e10 continuerà anche nel mese di febbraio fino alla conclusione delle due stagioni in corso. L’appuntamento è fissato a partire dalle 21.10 in poi con un singoloo di FBI 2 e poi, subito a seguire, quello di10, per la felicità dei fan che adorano l’alta tensione e non solo. Ad aprire le danze saranno proprio gli agenti dell’FBI chiamati a risolvere un intricato caso quando un camion carico di proiettili perforanti e fucili automatici viene assaltato e i suoi conducenti vengono uccisi. Tutto riconduce a Sulaiman Mansor, leader dell’NIA ma sarà davvero così che andrà a finire questo caso? Intanto, Kristen torna finalmente sul campo. A seguire, intorno alle ...