Fazio Parma | rallentamento nella trattativa | le ultime

DiMarzio : #Parma, prosegue la trattativa per Zirkzee e avanza Musacchio: il punto tra attacco e difesa

Federico Fazio ha rifiutato il Parma, club che si era mosso con insistenza nelle ultime ore per portarlo in Emilia-Romagna. Per il momento, dunque, è bloccata la cessione del Comandante.

Ci sarebbe stato un brusco rallentamento nelle trattative per portare Fazio al Parma: ecco la situazione e la decisione del centrale argentino ...Federico Fazio ha rifiutato il Parma, club che si era mosso con insistenza nelle ultime ore per portarlo in Emilia-Romagna. Per il momento, dunque, è bloccata la cessione del Comandante.