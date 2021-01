Farmaci clandestini per la cura del Covid sequestrati dai Carabinieri a Roma e Milano. Fermate 71mila capsule provenienti da Cina e Africa (Di sabato 23 gennaio 2021) I Carabinieri del Nas di Milano, nell’ambito di un’attività di monitoraggio sulla presenza di Farmaci clandestini per la cura del Covid-19 sul territorio nazionale, a conclusione di un’attività investigativa concentratasi nel quartiere cinese di Milano, hanno individuato un canale di importazione illecita di specialità mediCinali a uso umano. I militari hanno sequestrato 64.320 capsule (2.480 confezioni) e 55 flaconi di sciroppo a base del principio Lianhua qingwen jiaonang, per un valore di oltre 150 mila euro, importate direttamente dalla Cina e prive delle prescritte autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dall’Aifa. I mediCinali utilizzati dalla comunità cinese per il trattamento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Idel Nas di, nell’ambito di un’attività di monitoraggio sulla presenza diper ladel-19 sul territorio nazionale, a conclusione di un’attività investigativa concentratasi nel quartiere cinese di, hanno individuato un canale di importazione illecita di specialità medili a uso umano. I militari hanno sequestrato 64.320(2.480 confezioni) e 55 flaconi di sciroppo a base del principio Lianhua qingwen jiaonang, per un valore di oltre 150 mila euro, importate direttamente dallae prive delle prescritte autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dall’Aifa. I medili utilizzati dalla comunità cinese per il trattamento di ...

