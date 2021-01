FA Cup: incredibile salvataggio di Tozer contro il Manchester City – VIDEO (Di sabato 23 gennaio 2021) incredibile in FA Cup con un clamoroso salvataggio sulla linea che ha negato un gol al Manchester City. Le immagini Ben Tozer si è reso protagonista di una giocata a dir poco incredibile nel corso del quarto turno di FA Cup nella sfida fra Cheltenham Town e Manchester City. Il difensore dei padroni di casa si è immolato sulla conclusione di Benjamin Mendy salvando il pallone sulla linea. Phenomenal goal-line defending ?#EmiratesFACup @CTFCofficial pic.twitter.com/TfO4SUD6XY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021)in FA Cup con un clamorososulla linea che ha negato un gol al. Le immagini Bensi è reso protagonista di una giocata a dir poconel corso del quarto turno di FA Cup nella sfida fra Cheltenham Town e. Il difensore dei padroni di casa si è immolato sulla conclusione di Benjamin Mendy salvando il pallone sulla linea. Phenomenal goal-line defending ?#EmiratesFACup @CTFCofficial pic.twitter.com/TfO4SUD6XY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com

PlanetR7_ : Coppa America: Luna Rossa perde una regata incredibile. Ineos va in finale - brontoloBino : RT @Fred__18: La sconfitta fa male. Nulla è comunque precluso per @lunarossa . Ma che spettacolo di regata... Bravi ad @INEOSTEAMUK , per o… - bebapiz : RT @Fred__18: La sconfitta fa male. Nulla è comunque precluso per @lunarossa . Ma che spettacolo di regata... Bravi ad @INEOSTEAMUK , per o… - Fred__18 : La sconfitta fa male. Nulla è comunque precluso per @lunarossa . Ma che spettacolo di regata... Bravi ad… - AnnaOcchiolini : @SkyTG24 @News24_it Sig. Porcella gradisca i miei complimenti per il coraggio dimostrato verso la Potenza del mare.… -