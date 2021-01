F1, Carlos Sainz sarà alla guida della Ferrari il 27 e il 28 gennaio: ben sette piloti a Fiorano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il conto alla rovescia che porterà il Circus della F1 al via del Mondiale 2021 in Bahrain (28 marzo) prosegue velocemente. La Ferrari, visto il poco tempo a disposizione, si preparerà a scendere in pista la prossima settimana con la SF71H a Fiorano per consentire ai piloti di trovare il giusto feeling con il team. Particolari attese ci sono nei confronti del nuovo arrivato Carlos Sainz: lo spagnolo sarà nell’abitacolo della Rossa mercoledì 27 gennaio e nella mattina del giorno successivo. In questa maniera si vorrà dare l’opportunità all’iberico di trovare la “chimica” con la squadra in vista poi di quel che sarà nei test pre-stagionali, che si terranno sempre in Bahrain dal 12 al 14 marzo. Come ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Il contorovescia che porterà il CircusF1 al via del Mondiale 2021 in Bahrain (28 marzo) prosegue velocemente. La, visto il poco tempo a disposizione, si preparerà a scendere in pista la prossima settimana con la SF71H aper consentire aidi trovare il giusto feeling con il team. Particolari attese ci sono nei confronti del nuovo arrivato: lo spagnolonell’abitacoloRossa mercoledì 27e nella mattina del giorno successivo. In questa maniera si vorrà dare l’opportunità all’iberico di trovare la “chimica” con la squadra in vista poi di quel chenei test pre-stagionali, che si terranno sempre in Bahrain dal 12 al 14 marzo. Come ...

