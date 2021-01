“Era necessario, lo sapevo”. Massimo Cannoletta, il super campione de L’Eredità lo ammette in diretta (Di sabato 23 gennaio 2021) Massimo Cannoletta ha lasciato L’Eredità dopo 51 puntate. Un record per il divulgatore leccese che da quando ha abbandonato il programma condotto da Flavio Insinna è diventato un personaggio della televisione. È entrato nel programma l’1 novembre e da quel momento ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). In un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso di aver accusato un po’ di stanchezza: “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021)ha lasciatodopo 51 puntate. Un record per il divulgatore leccese che da quando ha abbandonato il programma condotto da Flavio Insinna è diventato un personaggio della televisione. È entrato nel programma l’1 novembre e da quel momento ha battuto il record di presenze che prima di lui era fermo a 34 puntate. Ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il recordato). In un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso di aver accusato un po’ di stanchezza: “Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante. In effetti la sensazione era quella. E poi avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per ...

