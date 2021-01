Equitalia azzera tutto | multe e cartelle esattoriali | ecco chi può beneficiarne

(Di sabato 23 gennaio 2021) Data la situazione di profonda crisi economica una buona notizia per i contribuenti italiani, in un periodo abbastanza particolare. Agenzia delle Entrate (Facebook)le tanto temutee le. Tributi, contravvenzioni, e versamenti vari, saranno bloccati al momento, in seguito all’inasprirsi della crisi economica e sociale che negli ultimi mesi ha riguardato pesantemente il nostro paese. Le misure del Governo Conte, in merito, sostengono le imprese che al momento sono ferme, i commercianti, i piccoli imprenditori, e tutti quanti risentono maggiormente dell’attuale mancanza di lavoro. Derivante dalla crisi, o anche dalla restrizioni apportate per l’emergenza. La Corte di Cassazione, oltre chiaramente al già precedente intervento del Governo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Equitalia azzera

CheNews.it

Data la situazione di profonda crisi economica una buona notizia per i contribuenti italiani, in un periodo abbastanza particolare.Equitalia, multe azzerate per alcune categorie di persone: ecco chi rientra nel provvedimento Buone notizie in arrivo per chi ha ricevuto multe da Equitalia: come riportato ?