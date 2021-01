Enrico Mentana denuncia l' ultimo scandalo sui vaccini | Tre su dieci hanno saltato la fila

(Di sabato 23 gennaio 2021)scatena il caos. Il direttore del Tg La7quanto accaduto con il vaccino contro il coronavirus. 'Come si temeva, e come avevoto ieri - scrive con un post su Facebook - su un totale di 1.312.275 dosi di vaccino fino a ...

LegaSalvini : Enrico Mentana: «Questo calciomercato dei senatori è la pietra tombale su una fase politica che doveva sbaragliare… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: 'Quanti hanno saltato la fila' Furbastri del #vaccinoCovid #mentana fa esplodere il caso sulle dosi utilizzate - mauro40981997 : come ti faccio credere che la gente voglia il vaccino..questo è un giornale di opposizione? - nicola51203330 : RT @Libero_official: 'Tre su dieci hanno saltato la fila'. Enrico #Mentana denuncia l'ultimo scandalo sui #vaccini - MauroGentileTv : RT @Libero_official: 'Tre su dieci hanno saltato la fila'. Enrico #Mentana denuncia l'ultimo scandalo sui #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana

Il Tempo

"Troppe iniezioni a chi non lavora nei reparti", dice anche Mentana. ma molti interessati replicano: "Non siamo furbetti, ci lavoriamo anche noi" ...3 italiani su 10 hanno saltato la fila per il vaccino: la denuncia di Mentana, anche se un utente cerca di spiegare meglio i dati presentati in rete ...