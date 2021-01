Emma Marrone | la cantante rivela il proprio timore | “Resterò da sola a vita”

Leggi su viagginews

(Di sabato 23 gennaio 2021) In una recente intervista lahato di avere il fortedi rimanere single aè unadal grandissimo talento che in questi anni è riuscita ad imporsi anche per il suo modo di pensare. Donna forte e indipendente, il prodotto di Amici di Maria De Filippi, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com