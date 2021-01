Emma | chi è | anni | carriera | l’amicizia con Alessandra Amoroso | Pezzo di cuore | vita privata | curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ricca di ospiti la puntata di oggi di Verissimo, in onda dalle 16.00su Canale 5, condotta come sempre da Silvia Toffanin. Grande attesa anche per l’arrivo in studio diMarrone e: le due artiste e amiche parleranno del loro legame e presenteranno il loro primo singolo cantato insieme “di”.Marrone: chi è,diMarrone, conosciuta semplicemente come, è lo pseudonimo dinuela Marrone. La cantante e produttrice discografica italiana è nata a Firenze il 25 maggio del 1984, sotto il segno dei Gemelli. Ha vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad ...