Emiliano Mazzenga | il nostro giovane compositore di musica da film che sta vincendo tutto

(Di sabato 23 gennaio 2021) Riusciamo a immaginare l'incedere imponente di Lord Fener in Guerre Stellari senza le note cadenzate della Marcia Imperiale di John Williams, oppure la pinna de Lo Squalo, filante sul pelo dell'acqua, senza l'ossessivo alternarsi sul mi-fa dei contrabbassi? Ladacoinvolge lo spettatore quasi inconsapevolmente, catturato com'è dallo schermo, dalla visione, eppure - come confessò Spielberg – essa può costituire il 50% del successo di una pellicola e legarla per sempre alla memoria del pubblico. Pensiamo solamente a quello stridulo, graffiato ululato del coyote simulato all'arghilofono o al clarinetto modificato con cui il Maestro Ennio Morricone ha reso immortale il Buono, il Brutto, il Cattivo. Con una colonna sonora meno geniale, lo spaghetti western di Sergio Leone sarebbe entrato così prepotentemente nel mito del cinema? ...