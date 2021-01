Emilia - Romagna prima in Italia per efficienza del sistema sanitario: 'Orgogliosi' (Di sabato 23 gennaio 2021) A stabilirlo è l'Ips 2020, l'Indice di Performance Sanitaria, realizzato per il quarto anno consecutivo dall'Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori Leggi su ravennatoday (Di sabato 23 gennaio 2021) A stabilirlo è l'Ips 2020, l'Indice di Performance Sanitaria, realizzato per il quarto anno consecutivo dall'Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori

DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - RegioneER : ??#Coronavirus. In Emilia-Romagna la campagna vaccinale prosegue, garantiti tutti i richiami: la prossima settimana… - sbonaccini : ??#agricolturaER #cimiceasiatica Buoni i primi risultati del piano di LOTTA BIOLOGICA avviato da @RegioneER Nel 202… - mariucc92882758 : @micia274 @repubblica Dati 2020. Lombardia 100.000 Emilia Romagna 60.000. - Daniela60549870 : @matteosalvinimi I romani a te non ti voteranno mai, esattamente come in Emilia Romagna -