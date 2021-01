Emanuele Filiberto, Comunità ebraica: "Offesa leggi razziali non si cancella" (Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Prendiamo atto delle dichiarazioni di Emanuele Filiberto di Savoia. Il rapporto con Casa Savoia, nella storia e nella memoria è noto e drammatico". Lo scrive in una nota la Comunità ebraica di Roma dopo la lettera con Emanuele Filiberto di Savoia, in vista della Giornata della Memoria, ha condannato le leggi razziali chiedendo perdono. "Ciò che è successo con le leggi razziali, al culmine di una lunga collaborazione con una dittatura, è un'Offesa agli italiani, ebrei e non ebrei, che non può essere cancellata e dimenticata. Il silenzio su questi fatti dei discendenti di quella Casa, durato più di ottanta anni è un'ulteriore aggravante. I discendenti delle vittime non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Prendiamo atto delle dichiarazioni didi Savoia. Il rapporto con Casa Savoia, nella storia e nella memoria è noto e drammatico". Lo scrive in una nota ladi Roma dopo la lettera condi Savoia, in vista della Giornata della Memoria, ha condannato lechiedendo perdono. "Ciò che è successo con le, al culmine di una lunga collaborazione con una dittatura, è un'agli italiani, ebrei e non ebrei, che non può essereta e dimenticata. Il silenzio su questi fatti dei discendenti di quella Casa, durato più di ottanta anni è un'ulteriore aggravante. I discendenti delle vittime non ...

