El Shaarawy Roma, visite mediche rinviate: ecco il motivo (Di sabato 23 gennaio 2021) La situazione di Stephan El Shaarawy sarebbe più complicata del previsto: ecco le condizioni dell'attaccante ancora non negativo al Covid Situazione complicata in casa Roma a cui si aggiunge anche la sfortuna. Dopo la positività a due membri dello staff, sarebbe ancora "non negativo" anche Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tampne effettuato sull'attaccante avrebbe ancora tracce di positività al virus. Per questo motivo le visite mediche, in programma oggi alle 9 a Villa Stuart, sarebbero state rinviate. Leggi su Calcionews24.com

