Edoardo figlio Gerry Scotti: seguirà le orme del padre? L’indizio (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti che seguirà probabilmente le orme del padre? L’indizio lascia i fan senza parole: è ufficiale. Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti ed ha deciso di seguire, per certi versi, le orme del padre, che questa sera avrà l’opportunità di vedere su Canale 5 in prima Leggi su youmovies (Di sabato 23 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ildicheprobabilmente ledellascia i fan senza parole: è ufficiale.è ildied ha deciso di seguire, per certi versi, ledel, che questa sera avrà l’opportunità di vedere su Canale 5 in prima

leraccoonmorice : Aggiungo che prima di questo Enrico VIII di Inghilterra ci aveva messo gli occhi sopra e voleva che Mary sposasse s… - paoloroversi : A #TheGoodList incontriamo Edoardo Maturo, speaker di radio Rossonera e scrittore. Ha una grande passione per il… - krudotw : In #LazioParma avremo contro il dente avvelenato di Sprocati contro Inzaghi e società, e forse pure Gabriele Artist… - nuova_venezia : Longhin non aveva alcun problema di salute. «Nella mia famiglia si sono ammalati mio nonno e altri familiari, ma do… - Giuls34048201 : Scusate potete spiegarmi chi è Edoardo? È suo figlio??? #tzvip -