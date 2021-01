Ecco le nevicate eccezionali nel Nord Italia. Video Meteo (Di sabato 23 gennaio 2021) Grosse nevicate continuano interesserà le Alpi, dove negli ultimi 24 ore a oltre 1500 m di quota è caduto 1 metro di neve. La situazione Meteo era già oggetto di attenzione ad inizio mese, quando si sono verificate grandi cadute di neve. Delle nevicate venute nei primi del mese di gennaio ne avevamo diffusamente parlato. La neve a fine dicembre aveva interessato anche parte della Valle Padana occidentale, ed era caduta anche a Milano compreso il centro città. Per le Alpi e le Prealpi questo è un inverno piuttosto duro, in quanto si stanno verificando grandi precipitazioni, peraltro con temperature spesso piuttosto rigide, come previsto dai modelli matematici del clima. Da queste parti è un inverno come lo succedeva da almeno otto anni. Rammentiamo di averne parlato più volte, che sulle Alpi ci sarebbero state grandi ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Grossecontinuano interesserà le Alpi, dove negli ultimi 24 ore a oltre 1500 m di quota è caduto 1 metro di neve. La situazioneera già oggetto di attenzione ad inizio mese, quando si sono verificate grandi cadute di neve. Dellevenute nei primi del mese di gennaio ne avevamo diffusamente parlato. La neve a fine dicembre aveva interessato anche parte della Valle Padana occidentale, ed era caduta anche a Milano compreso il centro città. Per le Alpi e le Prealpi questo è un inverno piuttosto duro, in quanto si stanno verificando grandi precipitazioni, peraltro con temperature spesso piuttosto rigide, come previsto dai modelli matematici del clima. Da queste parti è un inverno come lo succedeva da almeno otto anni. Rammentiamo di averne parlato più volte, che sulle Alpi ci sarebbero state grandi ...

