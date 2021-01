È morto Larry King: lo storico conduttore televisivo stroncato dal Covid (Di sabato 23 gennaio 2021) È morto Larry King. Il popolare conduttore di talk-show televisivi ed ex intervistatore della Cnn è stato stroncato a 87 anni dal Covid-19. Era ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da un mese circa. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravie d era stato classificato come paziente ad alto rischio, non solo per motivi anagrafici, ma anche per i suoi molti problemi di salute. King, all’anagrafe Lawrence Harvey Zeiger, era nato a New York il 19 novembre 1933 ed era affetto da diabete di tipo 2 e, nel corso degli anni aveva sofferto di diversi attacchi di cuore che, nel 1987, lo avevano portato a sottoporsi a un intervento chirurgico di bypass quintuplo. Nel 2017, il conduttore aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) È. Il popolaredi talk-show televisivi ed ex intervistatore della Cnn è statoa 87 anni dal-19. Era ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da un mese circa. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravie d era stato classificato come paziente ad alto rischio, non solo per motivi anagrafici, ma anche per i suoi molti problemi di salute., all’anagrafe Lawrence Harvey Zeiger, era nato a New York il 19 novembre 1933 ed era affetto da diabete di tipo 2 e, nel corso degli anni aveva sofferto di diversi attacchi di cuore che, nel 1987, lo avevano portato a sottoporsi a un intervento chirurgico di bypass quintuplo. Nel 2017, ilaveva rivelato che gli era stato diagnosticato un ...

