E’ morto Larry King, era affetto da Covid-19 (Di sabato 23 gennaio 2021) Il famoso anchorman Usa, Larry King, è morto all'età di 87 anni sabato mattina al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Lo annuncia il suo account Twitter, non specificando la causa della morte. Si sa però che Larry King aveva di recente preso il Covid-19.Infatti, il celebre giornalista americano era stato ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, circa un mese fa, proprio a causa del coronavirus. Il giornalista, storico volto della Cnn, soffriva di diabete, in passato ha avuto seri problemi cardiaci e nel 2017 è stato operato per un tumore ai polmoni. Quest'anno ha perso due figli, Andy e Chaia, nel giro di poco più di tre settimane: il primo è morto per un attacco cardiaco il 28 luglio, mentre la seconda è deceduta il 20 agosto a causa di un ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 23 gennaio 2021) Il famoso anchorman Usa,, èall'età di 87 anni sabato mattina al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Lo annuncia il suo account Twitter, non specificando la causa della morte. Si sa però cheaveva di recente preso il-19.Infatti, il celebre giornalista americano era stato ricoverato al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, circa un mese fa, proprio a causa del coronavirus. Il giornalista, storico volto della Cnn, soffriva di diabete, in passato ha avuto seri problemi cardiaci e nel 2017 è stato operato per un tumore ai polmoni. Quest'anno ha perso due figli, Andy e Chaia, nel giro di poco più di tre settimane: il primo èper un attacco cardiaco il 28 luglio, mentre la seconda è deceduta il 20 agosto a causa di un ...

