È finito il vostro rossetto preferito? Regalategli una nuova vita! (Di sabato 23 gennaio 2021) Se è finito il vostro rossetto preferito, non disperate, potete regalargli una nuova vita. Si possono riciclare gli avanzi rimasti intrappolati dentro l’applicatore stick per un risultato davvero incredibile! In che modo? Scopriamo insieme! Curiose? Iniziamo! È finito il vostro rossetto preferito: ecco come recuperarlo Innanzitutto, procuratevi dell’olio di cocco o di mandorle o d’Argan, a vostra scelta. Prelevate tutto il prodotto che è rimasto accumulato sul fondo dell’applicatore, aiutandovi con un bastoncino di legno, magari quello che si usa per spingere le cuticole, oppure con una limetta per le unghie. Fatto questo passaggio, sciogliete il prodotto a bagnomaria fino a renderlo liquido. Aggiungete, poi, l’olio scelto. In ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 23 gennaio 2021) Se èil, non disperate, potete regalargli unavita. Si possono riciclare gli avanzi rimasti intrappolati dentro l’applicatore stick per un risultato davvero incredibile! In che modo? Scopriamo insieme! Curiose? Iniziamo! Èil: ecco come recuperarlo Innanzitutto, procuratevi dell’olio di cocco o di mandorle o d’Argan, a vostra scelta. Prelevate tutto il prodotto che è rimasto accumulato sul fondo dell’applicatore, aiutandovi con un bastoncino di legno, magari quello che si usa per spingere le cuticole, oppure con una limetta per le unghie. Fatto questo passaggio, sciogliete il prodotto a bagnomaria fino a renderlo liquido. Aggiungete, poi, l’olio scelto. In ...

iggyHT : RT @panigotto: Beati voi che siete riusciti ad isolare le vostre angoscie e le vostre sfighe e ad appiopparle al 2020. Il vostro problema o… - gattotattoo : @La7tv Siete la peggiore espressione dell’umanità. #estinzionepd Ma non vincerete, verrete spazzati via alla fine.… - matteo_milan91 : @notrealsebaros @mmichelaf Lo sai che se lo faccio io il vostro diventa più finito del festival bar, ci penso, valuto, osservo - CGustone1 : @andrea_pertici Con questo ho finito, vostro onore. - mentalba25 : @Giuls8989 Anche oggi atate dicendo una grande CAGATA COME TANTE ALTRE . Gli aerei bloccati sono dei prelemi 3 di c… -

Ultime Notizie dalla rete : finito vostro È finito il vostro rossetto preferito? Regalategli una nuova vita! NonSoloRiciclo hitman-3:-il-livello-di-dubai-finito-in-un-lampo-in-un-incredibile-speedrun

Gaming Today è una nuova realtà nel mondo dei videogiochi, con notizie, info, recensioni e gameplay dei vostri giochi preferiti. Rimani sempre aggiornato su tutte le novità sul mondo del Gaming ...

La Spezia piange Liliana Fini

Lutto alla Spezia per la morte di Liliana Fini, 81 anni, da tutti conosciuta come Lilli. Per molti anni gestì, assieme ad un’amica e socia, la piccola ed elegante boutique "Ritz" in Piazzetta Del Sant ...

Gaming Today è una nuova realtà nel mondo dei videogiochi, con notizie, info, recensioni e gameplay dei vostri giochi preferiti. Rimani sempre aggiornato su tutte le novità sul mondo del Gaming ...Lutto alla Spezia per la morte di Liliana Fini, 81 anni, da tutti conosciuta come Lilli. Per molti anni gestì, assieme ad un’amica e socia, la piccola ed elegante boutique "Ritz" in Piazzetta Del Sant ...