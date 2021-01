Due minorenni scappano di casa, si sono conosciute su TikTok. Un padre: "Mia figlia forse plagiata" (Di sabato 23 gennaio 2021) sono una sedicenne di Reggello e una diciassettenne della provincia di Pisa. L'allarme dato dai genitori: "Con sé ha solo il tablet, temiamo sia stata plagiata". Le cercano i carabinieri: potrebbe trattarsi di una sfida lanciata sul social, dove sono comparse "tracce" di un passaggio a Bologna Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 23 gennaio 2021)una sedicenne di Reggello e una diciassettenne della provincia di Pisa. L'allarme dato dai genitori: "Con sé ha solo il tablet, temiamo sia stata". Le cercano i carabinieri: potrebbe trattarsi di una sfida lanciata sul social, dovecomparse "tracce" di un passaggio a Bologna

