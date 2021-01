Dora d’Istria: l’unica donna di grandi meriti (Di sabato 23 gennaio 2021) “l’unica donna di grandi meriti” così descriveva Paolo Mantegazza la principessa Dora d’Istria. E lei di grandi meriti ne aveva davvero molti. Lodata tra gli altri anche da Garibaldi che la definì “eroe” e “anima volta ai più alti ideali“, Dora d’Istria fu una figura straordinaria dell’Ottocento europeo e non solo. Ma dopo la sua Leggi su periodicodaily (Di sabato 23 gennaio 2021) “di” così descriveva Paolo Mantegazza la principessa. E lei dine aveva davvero molti. Lodata tra gli altri anche da Garibaldi che la definì “eroe” e “anima volta ai più alti ideali“,fu una figura straordinaria dell’Ottocento europeo e non solo. Ma dopo la sua

MoliPietro : Dora d’Istria: l’unica donna di grandi meriti - Traduzioninet : Sulle tracce di Dora D'Istria / Italia / aree / Home - Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa - TerrinoniL : Dora d’Istria, nobildonna cosmopolita per destino e per scelta che nell’800 si batteva per l’emancipazione -