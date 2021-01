Dopo la figuraccia Fontana esulta: 'Lombardia in zona arancione' (Di sabato 23 gennaio 2021) Aveva sbraitato assieme all'amicone Salvini quando la Lombardia era stata istituita zona rossa per gli alti contagi (anche ieri è risultata la regione più colpita dalla pandemia) , ricorrendo ... Leggi su globalist (Di sabato 23 gennaio 2021) Aveva sbraitato assieme all'amicone Salvini quando laera stata istituitarossa per gli alti contagi (anche ieri è risultata la regione più colpita dalla pandemia) , ricorrendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo figuraccia Lombardia in arancione, dopo la figuraccia dei dati Il Manifesto Dopo la figuraccia Fontana esulta: "Lombardia in zona arancione"

Il presidente della Lombardia: "Viene confermato ciò che sosteniamo da sempre, che i dati consentivano una collocazioni in zona arancione". Non quelli che aveva mandato lui ...

Il presidente della Lombardia: "Viene confermato ciò che sosteniamo da sempre, che i dati consentivano una collocazioni in zona arancione". Non quelli che aveva mandato lui ...