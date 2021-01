Domenica IN anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2021 | Mara a caccia di nuovi ascolti da record

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tutto pronto per la puntata numero 20 di ‘In’. Un nuovo appuntamento con il programma di Rai 1 ci aspetta24, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.Venier ci terrà compagnia dalle 14 e anche questadi certo andrà adida. Picchi di share nell’ultima puntata diIN della passata settimana, con gliche incoronanoVenier regina dellapomeriggio. Non a caso il programma, anche settimana scorsa, è stato il talk più visto della giornata. Ma torniamo adesso aglicon leper la puntata di...