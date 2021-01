Discesa femminile Crans Montana, Goggia vince ancora: “Penso già a domani” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Oggi ho vinto, ma la archivio presto e Penso già domani. Sono contenta di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo perché vinceva sempre. Alcuni passaggi sono stati difficili per la luminosità. Si vive sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo raggiunto: cerco di essere sempre un’atleta migliore“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Sofia Goggia dopo la seconda vittoria nel giro di 24 ore nella Discesa libera di Crans Montana. I RISULTATI DELLA GARA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “Oggi ho vinto, ma la archivio presto egià. Sono contenta di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo perchéva sempre. Alcuni passaggi sono stati difficili per la luminosità. Si vive sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo raggiunto: cerco di essere sempre un’atleta migliore“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Sofiadopo la seconda vittoria nel giro di 24 ore nellalibera di. I RISULTATI DELLA GARA SportFace.

Tomerini63 : RT @neveitalia: Sofia Goggia vince ancora in discesa, il video della doppietta a Crans Montana - zazoomblog : Discesa femminile Crans Montana Curtoni: “Ho sciato come dovrei fare sempre” - #Discesa #femminile #Crans #Montana - MauroGentileTv : RT @neveitalia: Sofia Goggia vince ancora in discesa, il video della doppietta a Crans Montana - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa femminile in DIRETTA: Sofia Goggia fa poker Curtoni sul podio! Dominio azzurro! - #alpino… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Sci alpino - Le parole di Sofia #Goggia dopo la seconda vittoria in discesa a #CransMontana -