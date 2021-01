Discesa femminile Crans Montana, Curtoni: “Ho sciato come dovrei fare sempre” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Oggi è una giornata molto bella, finalmente sono riuscita a esprimermi come dovrei fare sempre. Ho sfruttato il momento e sono riuscita a sciare a tutta. Ho scelto il pettorale numero 19 perché pensavo nevicasse di più, ma è andata bene”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Elena Curtoni dopo il terzo posto nella seconda Discesa libera di Crans Montana. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “Oggi è una giornata molto bella, finalmente sono riuscita a esprimermi. Ho sfruttato il momento e sono riuscita a sciare a tutta. Ho scelto il pettorale numero 19 perché pensavo nevicasse di più, ma è andata bene”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Elenadopo il terzo posto nella secondalibera di. SportFace.

