Discesa Crans Montana, sci alpino: startlist 23 gennaio, orario, tv, programma (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia va a caccia della doppietta a Crans Montana. Dopo la vittoria di ieri, la bergamasca punta ad un altro successo che le permetterebbe di allungare probabilmente in maniera decisiva nella classifica di specialità. Una seconda Discesa nella quale cercherà di essere protagonista anche Federica Brignone, che punta a ritrovare le migliori sensazioni in vista del superG di domani. Attenzione anche alle altre azzurre, Elena Curtoni, Nadia Delago, Laura Pirovano e Francesca Marsaglia, che possono ambire ad un bel piazzamento. Di seguito il programma, gli orari e le startlist della seconda Discesa di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia va a caccia della doppietta a. Dopo la vittoria di ieri, la bergamasca punta ad un altro successo che le permetterebbe di allungare probabilmente in maniera decisiva nella classifica di specialità. Una secondanella quale cercherà di essere protagonista anche Federica Brignone, che punta a ritrovare le migliori sensazioni in vista del superG di domani. Attenzione anche alle altre azzurre, Elena Curtoni, Nadia Delago, Laura Pirovano e Francesca Marsaglia, che possono ambire ad un bel piazzamento. Di seguito il, gli orari e ledella secondadi, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su ...

