Dieci minuti di violenta grandinata e Salerno s'imbianca (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – Una violenta grandinata, alle 9.50 di sabato, ha ammantato di bianco palazzi, strade e auto di Salerno. La particolarità, stavolta, sta sia nella intensità che nella durata – circa 10 minuti – di questo non comune, almeno da queste parti, fenomeno atmosferico. La protezione civile della regione Campania ieri aveva diramato l'allerta meteo gialla e, quindi, il maltempo era atteso. Ma non con queste proporzioni. Già in dicembre si verificò un fenomeno simile e pure allora il ghiaccio si posò al suolo creando non pochi disagi, in particolare, al traffico automobilistico.

Salerno – Una violenta grandinata, alle 9.50 di sabato, ha ammantato di bianco palazzi, strade e auto di Salerno. La particolarità, stavolta, sta sia nella intensità che nella durata – circa 10 minuti ...

