Dibba e Travaglio | alla fiera della faccia tosta | cadono nel ridicolo pur di difendere Conte

(Di sabato 23 gennaio 2021) «Il custodepurezza grillina Di Battista ha benedetto l’ingresso in maggioranza di Ciampolillo eex assistente di Berlusconi perché un governo senza Renzi val bene una messa». Così Massimo Gramellini colpisce e affonda. «È la logica – scrive Gramellini nella sua rubrica Il Caffè – con cui da trent’ anni il centrosinistra più litigioso del mondo rimane insieme non per realizzare un obiettivo (tutelare il lavoro, magari), ma per fermare il Mostro del momento». Un Mostro che una volta è Craxi, l’altra volta è Berlusconi, oggi è Salvini, domani sarà la Meloni. “Il fine giustifica il” (e pure) «I Cinquestelle versione Di Battista – prosegue Gramellini – erano entrati in politica per redimerla da ogni sporcizia. Ci ricordiamo untuonante contro il ...