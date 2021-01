De Rossi, la dedica di Sarah Felberbaum per l’anniversario: “Ho avuto la fortuna di sposarti due volte” (Di sabato 23 gennaio 2021) Daniele De Rossi e la moglie, Sarah Felberbaum, festeggiano oggi il loro anniversario di matrimonio: i due si sono sposati prima alle Maldive e qualche mese dopo anche al Comune di Roma nel 2016. Per questo motivo, l’attrice ha voluto scrivere una dolce dedica all’ex centrocampista della Roma. postando una foto del giorno della firma in comune. Di seguito il messaggio di Sarah: “Ho avuto la fortuna di sposarti due volte”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Daniele Dee la moglie, Sarah Felberbaum, festeggiano oggi il loro anniversario di matrimonio: i due si sono sposati prima alle Maldive e qualche mese dopo anche al Comune di Roma nel 2016. Per questo motivo, l’attrice ha voluto scrivere una dolceall’ex centrocampista della Roma. postando una foto del giorno della firma in comune. Di seguito il messaggio di Sarah: “Holadidue”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) SportFace.

calciotoday_it : ??Daniele #DeRossi omaggia l'ex dirigente appena licenziato dalla #Roma #Gombar ??Il messaggio #SerieA - DAZN_IT : Gabriele Gori, a segno nel derby veneto tra Vicenza e Chievo, dedica il gol a Paolo Rossi 9?? #SerieBKT #LRVCHI… - giuliabottini : @_DAGOSPIA_ Non riceve più ..regalie dal suo protettore..ora si dedica ad uno piu generoso!! !#Rossi - numenor_x : Il post di Daniele De Rossi è la dedica più bella e sentita che abbia mai letto. Quanto ama la Roma lui e quanto amo io lui - corgiallorosso : Instagram, #DeRossi dedica emozionante: “Il Derby non sarà mai come le altre serate. Mi manca”… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi dedica De Rossi, toccante dedica social a Gombar dopo il licenziamento CalcioToday.it Di nuovo in sella: dopo l'endurance con la Ferrari, Rossi si dedica al motocross

Il nove volte iridato "inganna" con il motocross l'attesa del debutto in sella alla Yamaha Petronas ai test di Losail, distanti ancora più di sei sett ...

Roma, alta tensione: la squadra tutta e De Rossi difendono il team manager

Si parla del caso-Gombar, il giovane team manager sollevato dall’incarico dopo il disastro delle sei sostituzioni nella sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia. La Roma con Dzeko e Pellegrini porta ...

Il nove volte iridato "inganna" con il motocross l'attesa del debutto in sella alla Yamaha Petronas ai test di Losail, distanti ancora più di sei sett ...Si parla del caso-Gombar, il giovane team manager sollevato dall’incarico dopo il disastro delle sei sostituzioni nella sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia. La Roma con Dzeko e Pellegrini porta ...