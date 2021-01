De Ligt guarito dal Covid: il comunicato della Juventus (Di sabato 23 gennaio 2021) Matthijs De Ligt è tornato negativo al Covid: il difensore olandese è risultato negativo agli ultimi due controlli. Il comunicato Matthijs De Ligt è guarito dal Covid: lo comunica la Juventus con una nota ufficiale. «Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani». Covid 19 – guarito @mdeLigt 04https://t.co/hwpHSExVPa pic.twitter.com/YHvA3rElGC — JuventusFC ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Matthijs Deè tornato negativo al: il difensore olandese è risultato negativo agli ultimi due controlli. IlMatthijs Dedal: lo comunica lacon una nota ufficiale. «Matthijs deha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del JHotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani».19 –@mde04https://t.co/hwpHSExVPa pic.twitter.com/YHvA3rElGC —FC ...

romeoagresti : ?? #Juventus: #DeLigt è guarito dal Coronavirus: tampone negativo // De Ligt has recovered from the Coronavirus: he tested negative. - Vittoriog82 : RT @forumJuventus: De Ligt guarito dal Covid, sarà convocato per #JuveBologna ? - forumJuventus : De Ligt guarito dal Covid, sarà convocato per #JuveBologna ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #DeLigt è guarito, negativo al Covid! Scelta fatta sulla convocazione ? - JakeVinciguerra : RT @romeoagresti: ?? #Juventus: #DeLigt è guarito dal Coronavirus: tampone negativo // De Ligt has recovered from the Coronavirus: he teste… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligt guarito De Ligt guarito dal Covid: il comunicato della Juventus Juventus News 24 ULTIM’ORA – De Ligt è guarito, negativo al Covid! Scelta fatta sulla convocazione

Matthijs de Ligt è guarito. Il difensore della Juve è risultato negativo al Covid dopo gli ultimi tamponi, ora sta bene. Addirittura sarà stato subito inserito nella lista dei convocati per la partita ...

De Ligt negativo al Coronavirus: convocato per Juve-Bologna

Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di ...

Matthijs de Ligt è guarito. Il difensore della Juve è risultato negativo al Covid dopo gli ultimi tamponi, ora sta bene. Addirittura sarà stato subito inserito nella lista dei convocati per la partita ...Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19* con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di ...