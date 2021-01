Danza, New Italian Dance Platform 2021: al via la selezione (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ online sul sito www.nidPlatform.it la Call pubblica di partecipazione a NID (New Italian Dance) Platform 2021, sesta edizione programmata a Salerno dal 16 al 19 settembre 2021. Dopo Puglia, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, grazie al sostegno della Regione Campania l’organizzazione e’ affidata al Teatro Pubblico Campano – Circuito Regionale Multidisciplinare, quale partner capofila nominato da RTO, sigla che unisce realta’ della distribuzione. Il progetto nasce con la Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e gli enti locali, per mettere in relazione le compagnie Italiane con gli operatori del settore, nazionali e internazionali. La Call e’ attiva dal 25 gennaio al 15 aprile 2021. Una commissione artistica ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) E’ online sul sito www.nid.it la Call pubblica di partecipazione a NID (New, sesta edizione programmata a Salerno dal 16 al 19 settembre. Dopo Puglia, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, grazie al sostegno della Regione Campania l’organizzazione e’ affidata al Teatro Pubblico Campano – Circuito Regionale Multidisciplinare, quale partner capofila nominato da RTO, sigla che unisce realta’ della distribuzione. Il progetto nasce con la Direzione Generale Spettacolo del MiBACT e gli enti locali, per mettere in relazione le compagniee con gli operatori del settore, nazionali e internazionali. La Call e’ attiva dal 25 gennaio al 15 aprile. Una commissione artistica ...

E’ online sul sito www.nidplatform.it la Call pubblica di partecipazione a NID (New Italian Dance) Platform 2021, sesta edizione programmata a Salerno dal 16 al 19 settembre 2021. Dopo Puglia, Toscana ...

