Dalla Siberia a Mosca per chiedere la liberazione di Navalny: 2mila arresti (Di domenica 24 gennaio 2021) Hanno manifestato anche in Siberia, a Yakutsk, considerata la città più fredda del mondo a meno 50 gradi. Ma le proteste per la liberazione di Navalny hanno scosso tutta la Russia, tanto che le persone arrestate, secondo il gruppo di monitoraggio Ovd-Info, sarebbero 1.090 in tutto il paese di cui 300 a Mosca e 162 a San Pietroburgo. Tra i manifestanti fermati nella capitale Mosca anche la moglie di Navalnyj, Yulia, poi rilasciata in serata e l’avvocato della Fondazione per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 gennaio 2021) Hanno manifestato anche in, a Yakutsk, considerata la città più fredda del mondo a meno 50 gradi. Ma le proteste per ladihanno scosso tutta la Russia, tanto che le persone arrestate, secondo il gruppo di monitoraggio Ovd-Info, sarebbero 1.090 in tutto il paese di cui 300 ae 162 a San Pietroburgo. Tra i manifestanti fermati nella capitaleanche la moglie dij, Yulia, poi rilasciata in serata e l’avvocato della Fondazione per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

DanielaColi2 : @LuigiDeBiase Manifestazioni dalla Siberia più orientale a Mosca non le fai senza una grande organizzazione dietro:… - nemboc : RT @strraffaella: Protestano anche loro, dalla Valle dell'Amur in Siberia: #FreeNavalny . (foto dal Web) - strraffaella : Protestano anche loro, dalla Valle dell'Amur in Siberia: #FreeNavalny . (foto dal Web) - DanielaColi2 : 'Dalla Siberia più orientale alla capitale in Russia: decine di migliaia di persone sono scese in piazza per manife… - cohibadelaserna : RT @Linkiesta: Perché l’inverno glaciale di gennaio conferma il climate change. Le temperature elevate del Pacifico influiscono sull’aria… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Siberia Dalla Siberia a Mosca per chiedere la liberazione di Navalny: 2mila arresti | il manifesto Il Manifesto Dalla Siberia a Mosca per chiedere la liberazione di Navalny: 2mila arresti

Hanno manifestato anche in Siberia, a Yakutsk, considerata la città più fredda del mondo a meno 50 gradi. Ma le proteste per la liberazione di Navalny hanno scosso tutta la Russia, tanto che le person ...

Massa d’aria fredda in arrivo il 24 gennaio. Ecco la sua traiettoria…

Parliamo dell’arrivo sul Italia a fine 24 gennaio di un'altra massa d’aria gelida, come avevamo già preannunciato in un nostro video 16 gennaio ( 17-25-gennaio-inverno-ancora-vivace-e-ricco-di-soprese ...

Hanno manifestato anche in Siberia, a Yakutsk, considerata la città più fredda del mondo a meno 50 gradi. Ma le proteste per la liberazione di Navalny hanno scosso tutta la Russia, tanto che le person ...Parliamo dell’arrivo sul Italia a fine 24 gennaio di un'altra massa d’aria gelida, come avevamo già preannunciato in un nostro video 16 gennaio ( 17-25-gennaio-inverno-ancora-vivace-e-ricco-di-soprese ...