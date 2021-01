Cure e farmaci illegali per il Covid-19 | blitz all’aeroporto di Fiumicino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) I Carabinieri del Nucleo AIFA alle dipendenze del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno sequestrato numerosi flaconi e capsule di natura antibiotica e antinfiammatoria, asseritamente utilizzati anche nella terapia anti-19. L’operazione L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri del Nucleo AIFA in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di, e il competente Direzione Antifrode e Controlli. Questa si è svolta nell’ambito del protocollo d’intesa per la costante attività di contrasto al traffico illegale dianti-19 sul territorio nazionale. Le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”, circa 6.840 capsule e 66 confezioni di flaconi, per un valore di circa 30 mila euro ...