Crollo Borussia Dortmund, Haaland non si nasconde: “Sono davvero arrabbiato. Perdere così…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Sconfitta e sorpasso subito. Il Borussia Dormtund perde ancora in Bundesliga e si vede essere scavalcata dal Borussia M'Gladbach, capace di vincere contro i gialloneri per 4-2. Non basta una doppietta del solito Erling Haaland alla squadra di Terzic per vincere. Proprio l'attaccante, al termine del match, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di NRK dimostrando tutta la sua rabbia per l'esito dell'incontro.Haaland: "Sono inca****o. Perdere così..."caption id="attachment 1083571" align="alignnone" width="686" Haaland (getty images)/caption"Sono arrabbiato. Dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci", ha esordito Haaland dopo il 4-2 subito. "Dobbiamo stare uniti perché è terribile Perdere così. ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Sconfitta e sorpasso subito. IlDormtund perde ancora in Bundesliga e si vede essere scavalcata dalM'Gladbach, capace di vincere contro i gialloneri per 4-2. Non basta una doppietta del solito Erlingalla squadra di Terzic per vincere. Proprio l'attaccante, al termine del match, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di NRK dimostrando tutta la sua rabbia per l'esito dell'incontro.: "inca****o.così..."caption id="attachment 1083571" align="alignnone" width="686"(getty images)/caption". Dobbiamo continuare a lavorare e ad allenarci", ha esorditodopo il 4-2 subito. "Dobbiamo stare uniti perché è terribilecosì. ...

ItaSportPress : Crollo Borussia Dortmund, Haaland non si nasconde: 'Sono davvero arrabbiato. Perdere così...' -… - Valerio67313912 : @PlacentiaRoma Non so..onestamente non l ho seguito.. Non se se c ha avuto un crollo e perché?? Però e uno che deve… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Borussia Crollo Borussia Dortmund, Haaland non si nasconde: “Sono davvero arrabbiato. Perdere così…” ItaSportPress Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund 4-2 gol e highlights, Haaland non basta, batosta per Terzic! – VIDEO

Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 4-2 gol e highlights. Haaland non basta, batosta per Terzic. Ecco le immagini della sfida.

Analisi tattica Inter-Juve: Rabiot crolla contro Barella

Il palleggio dell’Inter era efficace e riusciva sempre a servire l’ex Borussia Dortmund in corsa: sia Lukaku che Barella combinavano bene con il marocchino, consentendogli di aggredire la profonditò.

Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 4-2 gol e highlights. Haaland non basta, batosta per Terzic. Ecco le immagini della sfida.Il palleggio dell’Inter era efficace e riusciva sempre a servire l’ex Borussia Dortmund in corsa: sia Lukaku che Barella combinavano bene con il marocchino, consentendogli di aggredire la profonditò.