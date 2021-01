Cristiano Ronaldo si rifiuta di diventare testimonial dell’Arabia Saudita per 6 milioni l’anno. Dopo il suo, arriva anche il no di Messi (Di sabato 23 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ha rifiutato di diventare testimonial dell’Arabia Saudita per una campagna pubblicitaria, volta a promuovere il turismo, che gli avrebbe assicurato 6 milioni di euro l’anno. A riportarlo è il quotidiano inglese Telegraph, secondo cui il fuoriclasse della Juventus – secondo solo al fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi nella classifica dei giocatori più pagati del 2020 – avrebbe rifiutato la proposta del Paese del Golfo Persico perché preoccupato di un ritorno negativo sulla propria immagine. Non un sacrificio insostenibile peraltro, visto che ogni anno “CR7” incassa poco meno di 100 milioni di euro lordi, la metà come ingaggio e il resto dagli sponsor. L’Arabia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021)hato diper una campagna pubblicitaria, volta a promuovere il turismo, che gli avrebbe assicurato 6di euro. A riportarlo è il quotidiano inglese Telegraph, secondo cui il fuoriclasse della Juventus – secondo solo al fuoriclasse del Barcellona Lionelnella classifica dei giocatori più pagati del 2020 – avrebbeto la proposta del Paese del Golfo Persico perché preoccupato di un ritorno negativo sulla propria immagine. Non un sacrificio insostenibile peraltro, visto che ogni anno “CR7” incassa poco meno di 100di euro lordi, la metà come ingaggio e il resto dagli sponsor. L’Arabia ...

