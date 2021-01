Cristiano Ronaldo, rifiutati 6 milioni di euro per una campagna marketing dall’Arabia Saudita (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha detto no ad una proposta di ben 6 milioni di euro proveniente dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal “Daily Telegraph“, il portoghese avrebbe dovuto prestare il suo viso per una campagna marketing volta a promuovere il turismo nella nazione araba. Quest’offerta sarebbe stata presentata anche a Lionel Messi, ma il management dell’attaccante del Barcellona non si è espresso in merito. Tra gli impegni che comportava l’accordo, figurava una visita in Arabia Saudita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) L’attaccante della Juventusha detto no ad una proposta di ben 6diproveniente. Secondo quanto riportato dal “Daily Telegraph“, il portoghese avrebbe dovuto prestare il suo viso per unavolta a promuovere il turismo nella nazione araba. Quest’offerta sarebbe stata presentata anche a Lionel Messi, ma il management dell’attaccante del Barcellona non si è espresso in merito. Tra gli impegni che comportava l’accordo, figurava una visita in Arabia. SportFace.

