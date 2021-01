Crisi di governo, alla fine "cascheremo" nelle elezioni anticipate (Di sabato 23 gennaio 2021) Non è possibile prevedere come finirà la Crisi di governo. Essa non si è neppure formalmente aperta, anzi il governo in carica ha una maggioranza in entrambi i rami del parlamento. Esigua, specie al senato, e questa è la ragione per cui la Crisi di governo è nei fatti. E’ una strana Crisi, avviata da Renzi con la baldanza di chi esclude la possibilità di un epilogo elettorale. E invece l’andamento clinico della Crisi segnala una febbricola insidiosa e subdola, le più temibili quando insorgono in un organismo debilitato e stanco. La sensazione è che lo scioglimento della legislatura sembrerà a tutti un epilogo irrazionale ma inevitabile e persino augurabile, come la morte quando pone fine a una agonia dolorosa e senza speranze. Il Pd è rassegnato a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Non è possibile prevedere come finirà ladi. Essa non si è neppure formalmente aperta, anzi ilin carica ha una maggioranza in entrambi i rami del parlamento. Esigua, specie al senato, e questa è la ragione per cui ladiè nei fatti. E’ una strana, avviata da Renzi con la baldanza di chi esclude la possibilità di un epilogo elettorale. E invece l’andamento clinico dellasegnala una febbricola insidiosa e subdola, le più temibili quando insorgono in un organismo debilitato e stanco. La sensazione è che lo scioglimento della legislatura sembrerà a tutti un epilogo irrazionale ma inevitabile e persino augurabile, come la morte quando ponea una agonia dolorosa e senza speranze. Il Pd è rassegnato a ...

