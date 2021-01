Crisi a un bivio | “Se il governo non si rafforza elezioni inevitabili” Ma solo un italiano su 5 vuole tornare subito alle urne

(Di sabato 23 gennaio 2021) Fine settimana difficile per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla ricerca di un sostegno più largo al, dopo la risicata fiducia ottenuta alla Camera e al Senato. Il ministro della Autonomie, Francesco Boccia, avverte: “Se non c’è maggioranza, lesono”. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Lorenzo Cesa, il M5s ha chiuso la porta all’ingresso dell’Udc in maggioranza. Mercoledì prossimo 27 gennaio il premier rischia in Senato, con la relazione sulla giustizia da parte del ministro Alfonso Bonafede. Caccia ai “responsabili” Prosegue intanto la caccia ai responsabili, i cosiddetti “costruttori”: parlamentari disposti a sostennere, al di là dello schieramento di appartenenza, la traballante maggioranza di. Occorrono, dal punto di vista dell’esecutivo, numeri solidi in ...

CONTE AD UN BIVIO. VOLENTEROSI CHIEDONO CHE IL MINISTRO SI METTA DA PARTE. SETTORI FI IN PISTA di Michele Esposito ROMA. Il cerchio si stringe, l'arrivo dei costruttori latita, il voto dell'Aula sulla ...