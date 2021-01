Covid, ultime notizie. Speranza firma l'ordinanza: la Lombardia è zona arancione. DIRETTA (Di sabato 23 gennaio 2021) Locatelli conferma intanto che in Italia è stato "somministrato il 70% delle dosi" e ha sottolineato come "con tagli AstraZeneca" bisognerà "rimodulare la campagna di vaccinazione". Aielli, presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, lamenta la vaccinazione di soli "790.251 sanitari". Rezza: "Con Rt in calo trend positivo" Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) Locatelli conferma intanto che in Italia è stato "somministrato il 70% delle dosi" e ha sottolineato come "con tagli AstraZeneca" bisognerà "rimodulare la campagna di vaccinazione". Aielli, presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, lamenta la vaccinazione di soli "790.251 sanitari". Rezza: "Con Rt in calo trend positivo"

Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - Corriere : Speranza: «Sfida ancora dura, ma è incoraggiante l'Rt sotto 1. Misure del Natale hanno funzionato» - infoitsport : Ultime Roma, El Shaarawy positivo al Covid: slittano le visite mediche - LatinaBiz : Tabella C'è stata un'ulteriore discesa dei contagi di covid in provincia di Latina: nella igornata del 22 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Coronavirus, il triste dato degli Stati Uniti: più morti che nella Seconda Guerra Mondiale

21 Gennaio 2021 12:04. Dagli USA arriva un triste dato che sottolinea la letalità del Covid: per la malattia ci sono stati più decessi che durante la Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo presidente elett ...

Roma, due positivi al Covid nello staff giallorosso: ora tamponi pre-Spezia

Roma-Spezia per ora resta confermata alle 15. La squadra dovrebbe scendere in campo oggi alle 15 all'Olimpico contro lo Spezia, ma saranno necessari i risultati di nuovi test ai q ...

