Covid, ultime news. Il bollettino: 13.331 nuovi casi, 286.331 tamponi e 488 morti. DIRETTA (Di sabato 23 gennaio 2021) Restano gialle Campania, Basilicata, Molise e Toscana più la provincia autonoma di Trento. 14 le regioni arancioni: entrano Lombardia e Sardegna. Rossa la Sicilia e Bolzano. Locatelli ha sottolineato come "con tagli AstraZeneca" bisognerà "rimodulare la campagna di vaccinazione". Aielli, presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, lamenta la vaccinazione di soli "790.251 sanitari" Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) Restano gialle Campania, Basilicata, Molise e Toscana più la provincia autonoma di Trento. 14 le regioni arancioni: entrano Lombardia e Sardegna. Rossa la Sicilia e Bolzano. Locatelli ha sottolineato come "con tagli AstraZeneca" bisognerà "rimodulare la campagna di vaccinazione". Aielli, presidente della Federazione Nazionale Ordini dei Medici, lamenta la vaccinazione di soli "790.251 sanitari"

Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - Corriere : Speranza: «Sfida ancora dura, ma è incoraggiante l'Rt sotto 1. Misure del Natale hanno funzionato» - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - LecceSette : Bollettino Covid: in provincia di Lecce 105 casi nelle ultime ore - notiziae : Covid, +13.331 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore. +488 morti, +16.062 guariti. Tamponi: 286.331 Casi testat… -