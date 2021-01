Covid, ultime news. Il bollettino: 13.331 nuovi casi, 286.331 tamponi e 488 morti. DIRETTA (Di sabato 23 gennaio 2021) Calano di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 288 quelli nei reparti ordinari. Il tasso di positività, influenzato dal computo dei test antigenici, è al 4,65%. Conte sul ritardo dei vaccini: "Gravi violazioni contratti, ricorreremo". Arcuri: "Prima consegna AstraZeneca il 15 febbraio". Locatelli: "Con tagli AstraZeneca bisognerà rimodulare la campagna di vaccinazione". Lombardia arancione, come altre 13 regioni, gialle Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Trento. Rosse Sicilia e Bolzano Leggi su tg24.sky (Di sabato 23 gennaio 2021) Calano di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 288 quelli nei reparti ordinari. Il tasso di positività, influenzato dal computo dei test antigenici, è al 4,65%. Conte sul ritardo dei vaccini: "Gravi violazioni contratti, ricorreremo". Arcuri: "Prima consegna AstraZeneca il 15 febbraio". Locatelli: "Con tagli AstraZeneca bisognerà rimodulare la campagna di vaccinazione". Lombardia arancione, come altre 13 regioni, gialle Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Trento. Rosse Sicilia e Bolzano

Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - rtl1025 : ?? Sono 13.331 i nuovi casi di #Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185. Le… - Agenzia_Ansa : #Covid, 13.331 casi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività cala al 4,6% #ANSA - TelemiaLaTv : Il Premier Conte su fb : “le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono p… - malinca73 : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, oltre 33mila contagi e 1.348 morti nelle ultime 24 ore -