Covid | Speranza firma | Lombardia in zona arancione Cosa cambia nelle altre regioni

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il ministro della Salute annulla gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio che aveva inserito inrossa la. Una decisione presa "in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regioneora per allora, come certificati dalla Cabina di regia". Diventaanche la Sardegna. Restano gialle 4più la Provincia autonoma di Trento: sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area "arancione" Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Questa l ..."La sfida contro il virus è ancora dura. Ma questa settimana, in Italia, abbiamo nuovamente Rt sotto 1. È un risultato incoraggiante che ci dice che le misure prese durante le vacanze di Natale hanno ...