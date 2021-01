Covid, Premier Conte contro AstraZeneca: “Faremo causa per ritardi nelle consegne dei vaccini” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Premier Conte non usa mezzi termini per condannare i ritardi nelle consegne dei vaccini anti-Covid da parte di AstraZeneca, annunciando che se le tempistiche non saranno ridotte l’Italia ricorrerrà a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale. Le parole di Conte in un post su Facebook “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate, e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilnon usa mezzi termini per condannare ideianti-da parte di, annunciando che se le tempistiche non saranno ridotte l’Italia ricorrerrà a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale. Le parole diin un post su Facebook “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-sono preoccupanti. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate, e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, ...

