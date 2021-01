Covid Lazio, bollettino oggi 23 gennaio: 1.297 contagi (628 a Roma) e 42 morti. Giù ricoveri e terapie intensive (Di sabato 23 gennaio 2021) Lazio. oggi su oltre 12 mila tamponi (+168) e quasi 18 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.297 casi positivi (+156), 42 i decessi ( - 11) e +2.435 i guariti. Aumentano ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021)su oltre 12 mila tamponi (+168) e quasi 18 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.297 casi positivi (+156), 42 i decessi ( - 11) e +2.435 i guariti. Aumentano ...

Covid-19, in Italia oggi 13.331 contagi e 488 vittime. In Lombardia 1.535 nuovi positivi

Dati stabili quasi in tutte le voci rispetto a ieri nel nostro Paese. Nuovi casi per regione, dietro la Lombardia ci sono Emilia-Romagna (+1.310), Lazio (+1.297), Sicilia (+1.158), Campania (+1.150) e ...

