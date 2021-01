Covid, Larry King è morto: è stato un leggendario anchorman televisivo (Di sabato 23 gennaio 2021) Un mese dopo il ricovero a causa del Covid si è spento a Los Angeles Larry King, iconico anchorman televisivo americano. Il caos legato alle Presidenziali americane ha distolto per qualche settimana l’attenzione dei media americani dalle conseguenze del Covid-19 che ancora oggi affliggono gli Stati Uniti. Nelle scorse 24 ore sono stati registrati nel Paese nord americano 192mila nuovi casi di contagi e 3.734 decessi, il computo più alto di tutto il mondo. Si tratta di una situazione decisamente delicata, della quale il neo presidente Joe Biden ha promesso di occuparsi, chiedendo uno sforzo ulteriore per permettere la vaccinazione dell’85% della popolazione prima del prossimo autunno. Tra i tantissimi morti di queste ore negli Usa si registra anche quella di un ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Un mese dopo il ricovero a causa delsi è spento a Los Angeles, iconicoamericano. Il caos legato alle Presidenziali americane ha distolto per qualche settimana l’attenzione dei media americani dalle conseguenze del-19 che ancora oggi affliggono gli Stati Uniti. Nelle scorse 24 ore sono stati registrati nel Paese nord americano 192mila nuovi casi di contagi e 3.734 decessi, il computo più alto di tutto il mondo. Si tratta di una situazione decisamente delicata, della quale il neo presidente Joe Biden ha promesso di occuparsi, chiedendo uno sforzo ulteriore per permettere la vaccinazione dell’85% della popolazione prima del prossimo autunno. Tra i tantissimi morti di queste ore negli Usa si registra anche quella di un ...

