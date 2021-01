Covid, l’aggiornamento Asl: 25 i nuovi positivi nel Sannio (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 25 le nuove positività al Covid riscontrate nel Sannio nelle ultime 24 ore a fronte di 21 guariti. Dei nuovi positivi nessuno presenta sintomi. Di seguito, il bollettino reso noto dall’azienda sanitaria locale: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 25 le nuovetà alriscontrate nelnelle ultime 24 ore a fronte di 21 guariti. Deinessuno presenta sintomi. Di seguito, il bollettino reso noto dall’azienda sanitaria locale: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

