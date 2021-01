Covid Italia, oggi 13.331 contagi e 488 morti. In Sicilia 1.158 i nuovi casi, 33 morti e 787 guariti (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 23 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 488 morti che portano a 85.162 il totale dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono 13.331 ida coronavirus inresi noti, 23 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 488che portano a 85.162 il totale dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti

petergomezblog : Galli: 'Letalità Covid in Italia identica a Germania'/ 'Abbiamo più morti perchè...' - Tg3web : L'Unione Europea ora si divide in fasce di diverso colore in base al rischio covid. E, come per l'Italia, nelle zon… - Agenzia_Ansa : Sono 13.633 i nuovi casi di #Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441… - franco_dimuro : RT @paolocristallo: La Lombardia è la regione con più morti per #covid (26 mila), seguono Veneto (8 mila) e Piemonte (8 mila). Tutte e 3 in… - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: #vaccinoCovid #Italia, #Arcuri: '15 milioni di dosi entro fine marzo' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, bollettino oggi 23 gennaio 2021: 13.331 casi e 488 morti, tasso di positività scende a 4,6%. Sette regioni sopra i mille contagi Il Messaggero A proposito del debito che carichiamo sul futuro

Un miliardo di euro di deficit pesa forse politicamente molto meno che in passato, ma anche in era di tassi negativi non scompare d’incanto ...

Arcuri: diffida a Pfizer, esposto ai Pm

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri annuncia azioni sui ritardi nella fornitura delle dosi che Pfizer consegnerà nei prossimi giorni all'Italia ...

Un miliardo di euro di deficit pesa forse politicamente molto meno che in passato, ma anche in era di tassi negativi non scompare d’incanto ...Il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri annuncia azioni sui ritardi nella fornitura delle dosi che Pfizer consegnerà nei prossimi giorni all'Italia ...