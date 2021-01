Covid Italia, la Lombardia torna arancione: il quadro delle regioni (Di sabato 23 gennaio 2021) Covid Italia, dal 24 gennaio la Lombardia torna arancione e adesso c’è anche la conferma dal ministro Speranza. Come cambia tutta l’Italia Adesso è ufficiale perché c’è l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza: da domani, 24 gennaio, la Lombardia è promossa in zona arancione. Una settimana in zona rossa è bastata anche perché L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 23 gennaio 2021), dal 24 gennaio lae adesso c’è anche la conferma dal ministro Speranza. Come cambia tutta l’Adesso è ufficiale perché c’è l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza: da domani, 24 gennaio, laè promossa in zona. Una settimana in zona rossa è bastata anche perché L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

L'allarme dai centri di somministrazione: le siringhe che "permettono di estrarne la quantità giusta non sono proporzionate alle fiale". Fnomceo: "Iniettate dosi a personale non sanitario" ...

Vaccino Covid: perché le dosi Pfizer non mancano. La guerra delle fiale

Ecco perché l'azienda farmaceutica rallenta la consegna di antidoto in Italia: da ogni fiala si possono estrarre sei dosi anziché cinque. "Quelle consegnate in più prima, non ve le regaliamo e valgono ...

L'allarme dai centri di somministrazione: le siringhe che "permettono di estrarne la quantità giusta non sono proporzionate alle fiale". Fnomceo: "Iniettate dosi a personale non sanitario" ...Ecco perché l'azienda farmaceutica rallenta la consegna di antidoto in Italia: da ogni fiala si possono estrarre sei dosi anziché cinque. "Quelle consegnate in più prima, non ve le regaliamo e valgono ..."